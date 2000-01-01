02.08 19:32 MIGnews.com

Посол Азари посетила Польшу

Ceremony marks 75 years since Treblinka death camp revolt https://t.co/qCzHFuVaNH pic.twitter.com/kFmnb2MUWM — NEWS102.3 KRMG 🎙 (@KRMGtulsa) 2 августа 2018 г.

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В четверг, 2 августа, посол Израиля Анна Азари присоединилась к польским чиновникам и родственникам бывших заключенных во время церемонии, посвященной 75-летию со дня восстания узников в немецком лагере смерти Треблинка.Ада Кристина Уильенберг, вдова бывшего восставшего заключенного Сэмюэля Уильенберга, призывала создать музей на месте бывшего лагеря. Как известно, сегодня на месте лагеря есть мемориал, который состоит из валунов. На этих камнях указаны названия мест, из которых прибывали заключенные.Примерно 900 тыс. евреев в большинстве из Польши, были убиты с 1941 по 1944 гг. в Треблинке. Этот лагерь считается одним из смертоносных нацистских лагерей в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.02.08.1943 примерно 300 заключенных смогли сбежать и остаться живыми.