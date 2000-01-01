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02.08 13:40   MIGnews.com

Россия усиливает группировку на границе с Израилем

Израильские СМИ сообщают о том, что группировка российских экспедиционных сил в районе сирийских Голанских высот будет усилена.

Вдоль границы будут созданы восемь наблюдательных позиций российских сил с тем, чтобы не допустить внезапной эскалации в приграничной полосе.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил: “Никакие несирийские войска теперь не должны базироваться в южной зоне деэскалации”.


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