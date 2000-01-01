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США выделят Израилю 550 млн долларов на оборону | Фото:02.08 17:51   MIGnews.com

США выделят Израилю 550 млн долларов на оборону

Сенат США принял законопроект об обороне, стоимость которого будет 716,3 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля на сумму в 550 миллионов долларов для защиты от "Хизбаллы" и ХАМАСа.

Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel.

В данном законопроекте также предусмотрено наращивание военных расходов и укрепление позиций Америки против России, однако без изменений в политике, которые могли бы противоречить президенту США Дональду Трампу.

Законопроект включает в себя количество и тип высокоточных боеприпасов, необходимых Израилю для борьбы с "Хизбаллой" в случае длительной вооруженной конфронтации и другими вооруженными группами и террористическими организациями, такими как ХАМАС.

Отметим, что Израиль развернул системы противовоздушной обороны для защиты гражданских лиц на севере страны от ракет, выпущенных из Сирии, а также ракет и дронов, направленных иранскими войсками.


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