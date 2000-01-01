США выделят Израилю 550 млн долларов на оборону

В данном законопроекте также предусмотрено наращивание военных расходов и укрепление позиций Америки против России, однако без изменений в политике, которые могли бы противоречить президенту США Дональду Трампу.
Законопроект включает в себя количество и тип высокоточных боеприпасов, необходимых Израилю для борьбы с "Хизбаллой" в случае длительной вооруженной конфронтации и другими вооруженными группами и террористическими организациями, такими как ХАМАС.
Отметим, что Израиль развернул системы противовоздушной обороны для защиты гражданских лиц на севере страны от ракет, выпущенных из Сирии, а также ракет и дронов, направленных иранскими войсками.