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Скриншот с видео YouTube 02.08 16:54   MIGnews.com

Турция ответит Штатам на санкции из-за пастора

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит Соединенным штатам на санкции, введенные в отношении двух турецких лиц за причастность к удержанию американского пастора.

"Мы призываем американские власти отказаться от этого ошибочного поступка. Мы не сможем решать общие проблемы, если администрация США не осознает, что такими методами невозможно добиться исполнения незаконных требований", - написал он на своей странице в Twitter.


Кроме того, все дипломатическое ведомство поддержало заявление министра, по поводу ответных шагов разрабатываются конкретные действия.

Как сообщалось ранее, Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций против турецких официальных лиц в связи с продолжающимся удержанием американского пастора Эндрю Брансона. Его арестовали в Турции в 2016 году по подозрению в организации мятежа против президента Эрдогана.


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