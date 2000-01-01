Замминистра Ирана арестован за мошенничество

Заместителя министра промышленности и торговли Ирана, имя которого не разглашается, был арестован за мошенничество с импортом автомобилей, сообщает 1 августа агентство Fars, передает Trend.
Уточняется, что замминистра был задержан 1 августа в судебном порядке.
Позднее он был освобожден под залог в ожидании апелляции.
Ранее представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджей заявил, что в общей сложности 18 человек были арестованы за мошенничество с ввозом автомобилей и злоупотреблением официальными курсами иностранных валют.
"Эти люди были привлечены к ответственности и арестованы за нарушение валютно-кредитной системы страны", - подчеркнул он 28 июля на еженедельной пресс-конференции, отметив, что в ближайшее время последуют еще аресты в связи с указанными преступлениями.
Отметим, что иранский риал демонстрирует рекордные темпы падения – до 100 тысяч за один американский доллар – на ожиданиях введения в действие новых санкций США.
Неофициальный курс сегодня составляет 102 тысячи риалов/доллар, согласно Bonbast, одному из самых надежных сайтов для отслеживания иранской валюты.
Таким образом, риал потерял половину своей стоимости по отношению к доллару всего за четыре месяца - в марте курс составлял 50 тысяч риалов/доллар.