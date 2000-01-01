Джереми Корбин призывает переименовать Холокост

Лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин, втянутый в серию скандалов, связанных с антисемитизмом, недавно поддержал парламентское движение, нацеленное на то, чтобы переименовать День памяти жертв Холокоста в Британии.
По данным издания, в 2011 году Корбин был среди группы преимущественно лейбористских политиков, которые предложили изменить название на "День памяти жертв геноцида - никогда снова для кого-либо".
Британские законодатели уверены, что это должно отразить то, что "нацизм нацелен не только на евреев, а на всех людей", - сообщила в среду газета Politics Home.
В свою очередь исполнительный директор образовательного фонда Холокост Карен Поллок заявила, что Корбин "отрицает трагедию миллионов людей и искажает факты".
"День памяти жертв Холокоста уже включает всех жертв нацистов и остальных геноцидов. Но Холокост был особым преступлением, в основе которого лежал антисемитизм. Любая попытка удалить эту специфику - это форма отрицания и искажения фактов", - написала она своей странице в Twitter.