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`Рыдающая шведка` спасала афганца, осужденного за разбой 02.08 11:04   MIGnews.com

"Рыдающая шведка" спасала афганца, осужденного за разбой

Студентка Гетеборгского университетаа Эллин Эрссон, ставшая всемирной знаментиостью после того, как транслировала в facebook свой “подвиг” - попытку предотвращения депортации афганского мигранта, допустила непростительную ошибку.

Эрссон отказывалась занять свое место в самолете, и предотвратила его вылет.



Шведская полиция, однако, подтвердила корреспонденту Fox News, что человек, чья депортация была предотвращена, получил в швеции тюремный срок за разбойное нападение нападение. Ео прошение о предоставлении убежища было отвергнуто.

Крупнейшая газета Финляндии, Helsingin Sanomat, на прошлой неделе сообщила, что разбойника все равно вышлют, на дата депортации еще не определена.

Либеральная пресса воспела поступок госпожи Эрсссон: Washington Post назвала его “драматическим актом гражданского неповиновения”, в то время как Newsweek назвал ее “героиней”.

Клип госпожи Эрссон посмотрели более пяти миллионов человек. На протесты возмущенных задержкой вылета пассажиров она ответила: “Я не виновата в том, что его высылают. Я пытаюсь изменить законы моей страны. Мне они не нравятся. Неправильно посылать людей в ад”.

Идея Швеции в качестве “гуманитарной сверхдержавы”, как представляется, укоренилась в головах части аборигенного населения. Оно отказывается видеть реалии того, что происходит в их собственной стране, и думать о том, во что оно превращается.

Сорок лет назад шведский парламент единогласно принял решение о превращении страны в “мультикультурное общество”. С тех пор количество преступлений с применением насилия увеличилось на 300%, изнасилований на -на 1 472%. По количеству изнасилований Швеция – на первом месте среди европейских стран и на втором (после Лесото) в мире.Подробнее об этом можно прочитать в материале "1975-2015: Количество изнасилований в Швеции увеличилось на 1 472%".


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