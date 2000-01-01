02.08 11:08 MIGnews.com

Юристы требуют прекратить обсуждать спорный закон

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Десятки адвокатов – членов Юридического форума в защиту Израиля подписались под письмом, направленным председателю Израильской коллегии адвокатов Эфи Наве. Юристы требуют немедленной отмены обещанного Наве заседания, посвященного обсуждению недавно принятого Основного закона о еврейском характере Израиля.Юридический форум утверждает, что заявление Израильской коллегией адвокатов о своей позиции касательно нового закона является политическим актом. По мнению юристов Форума, решение Коллегии адвокатов занять определенную политическую позицию – крайне ошибочно, поскольку это ударит серьезнейшим образом по ее имени и приведет к расколу между израильскими адвокатами.На данный момент под этим письмом подписались 87 адвокатов, но ближайшие часы к ним могут присоединиться и другие юристы.