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Нетаниягу - Ирану: не стоит перекрывать путь к Красному морю | Фото: Хаим Цах02.08 10:49   MIGnews.com

Нетаниягу - Ирану: не стоит запирать Красное море

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии окончания курса капитанов на военно-морской базе в Хайфе:

"Море предоставляет нам много возможностей, прежде всего, расширяет небольшую территорию Израиля и позволяет нам размещать наши суда над водой и под водой на огромном пространстве. Это дает нашему государству великую силу.
Нетаниягу - Ирану: не стоит перекрывать путь к Красному морю | Фото: Хаим Цах
В начале недели мы стали свидетелями инцидента с участием иранских сателлитов, которые попытались уничтожить международное судно в Египте в устье Красного моря.
Нетаниягу - Ирану: не стоит перекрывать путь к Красному морю | Фото: Хаим Цах

Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он будет иметь дело с международной коалицией, решительно настроенной помешать этому. Эта коалиция также будет включать в себя государство Израиль со всеми его вооружениями".


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