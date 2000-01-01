02.08 10:49 MIGnews.com

Нетаниягу - Ирану: не стоит запирать Красное море

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии окончания курса капитанов на военно-морской базе в Хайфе:"Море предоставляет нам много возможностей, прежде всего, расширяет небольшую территорию Израиля и позволяет нам размещать наши суда над водой и под водой на огромном пространстве. Это дает нашему государству великую силу.В начале недели мы стали свидетелями инцидента с участием иранских сателлитов, которые попытались уничтожить международное судно в Египте в устье Красного моря.Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он будет иметь дело с международной коалицией, решительно настроенной помешать этому. Эта коалиция также будет включать в себя государство Израиль со всеми его вооружениями".