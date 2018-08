02.08 10:33 MIGnews.com

Эксперты спрогнозировали будущее Израиля с Пакистаном

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Победа на выборах бывшей звезды крикета, Имрана Хана в качестве нового премьер-министра Пакистана заставила мир затаить дыхание.Об этом в четверг, 2 августа пишет The Times of Israel Заняв пост главы правительства, 65-летний Хан пообещал "новый Пакистан", работающий на новой государственной антикоррупционной платформе.Многие критике усомнились в легетимности этой победы, поскольку "выборы были испорчены" из-за обвинений в фальсификации и военном вмешательстве.Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что он может еще больше изолировать страну от отношений с Западом."Имран Хан известен тем, что управляет одной командой, принимая решения на скорую руку, противоречащие ему самому. Но, в то же время он демонстрирует уверенность в себе и харизму, чтобы добиться результатов", - написал американский критик Джеффри Геттман в New York Times.Однако некоторые эксперты полагают, что новый премьер-министр может наладить более функциональные отношения с Израилем.Отметим, что новый премьер-министр Пакистана неоднократно критиковал израильскую политику в отношении палестинцев.В 2012 году Хан отказался от антисемитизма, присутствующего в некоторых частях пакистанского общества и признал Холокост трагедией. Однако эксперты сомневаются, что он изменит официальную позицию Пакистана в отношении Израиля.