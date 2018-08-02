Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












БАГАЦ освободил человека, просидевшего за убийство 11 лет 02.08 10:10   MIGnews.com

БАГАЦ освободил человека, просидевшего за убийство 11 лет

Высший Суд Справедливости Израиля принял драматическое решение о немедленном освобождении Элиша Хайбатова, осужденного в 2006 году за убийство.





В 2002 году в ходе ограбления бильярдной Green Spot в Сдероте был убит кассир Шай Эдри. Полиция несколько лет не могла раскрыть дело, но в 2006 полицейская разведка вывела следователей на Хайбатов, который якобы устроил ограбление с партнером, который к тому времени скончался.

Хайбатов тогда сидел в тюрьме за поджог дома и угрозы любовнице. Хайбатов был помещен в одиночное заключение и на него сильно давили. В конце концов, против него выдвинули обвинение в убийстве, сделанное на основании признания полицейскому информатору.

БАГАЦ объявил данное признание не имеющим юридической силы и постановил немедленно освободить Хайбатов из под стражи.

Речь идет о последнем решении судьи Верховного Суда Ури Шохама, уходящего на пенсию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
Джереми Корбин призывает переименовать Холокост
11:34
ООН должна была обеспечивать безопасность журналистов в ЦАР
11:19
Израиль ужесточил выезд из Газы
11:08
Юристы требуют прекратить обсуждать спорный закон
11:04
"Рыдающая шведка" спасала афганца, осужденного за разбой
10:49
Нетаниягу - Ирану: не стоит запирать Красное море
10:33
Эксперты спрогнозировали будущее Израиля с Пакистаном
10:24
Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку
09:54
Фридман отметил "истинную дружбу" между Израилем и США
09:17
Израильтянка погибла в аварии во французских Альпах
09:04
Хеврон: в машине с израильскими номерами обнаружены 2 трупа
09:02
Подозреваемый в деле о фальшивом алкоголе - отец Мири Регев
08:44
Добровольцы со всего мира присоединятся к ЦАХАЛу
08:30
Турцию обвинили в нарушении прав человека
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus