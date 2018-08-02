02.08 10:10 MIGnews.com

БАГАЦ освободил человека, просидевшего за убийство 11 лет

"רוצה להביא אותו למצב שיודה": המדובב שהציבה המשטרה בתא של אלישע חייבטוב, שביהמ"ש העליון זיכה היום מעבירת רצח, לא בחל באמצעים כדי להביא להרשעתו - כולל שימוש בהרואין. בהקלטה נשמע אחד השוטרים המעורבים: "בסוף הזבל הזה עוד יתאבד"



לתחקיר המלא ששודר ב"זמן אמת": https://t.co/jDvsBrNRsX pic.twitter.com/0zl46WCN0e — כאן חדשות (@kann_news) August 2, 2018

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Высший Суд Справедливости Израиля принял драматическое решение о немедленном освобождении Элиша Хайбатова, осужденного в 2006 году за убийство.В 2002 году в ходе ограбления бильярдной Green Spot в Сдероте был убит кассир Шай Эдри. Полиция несколько лет не могла раскрыть дело, но в 2006 полицейская разведка вывела следователей на Хайбатов, который якобы устроил ограбление с партнером, который к тому времени скончался.Хайбатов тогда сидел в тюрьме за поджог дома и угрозы любовнице. Хайбатов был помещен в одиночное заключение и на него сильно давили. В конце концов, против него выдвинули обвинение в убийстве, сделанное на основании признания полицейскому информатору.БАГАЦ объявил данное признание не имеющим юридической силы и постановил немедленно освободить Хайбатов из под стражи.Речь идет о последнем решении судьи Верховного Суда Ури Шохама, уходящего на пенсию.