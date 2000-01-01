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Нетаниягу обсудит аннексию с главами поселений | Фото:02.06 12:05   MIGnews.com

Нетаниягу обсудит аннексию с главами поселений

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главами Совета Иудеи и Самарии в своей канцелярии в Иерусалиме.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Во время встречи стороны обсудят план распространения суверенитета над частями Западного берег.

Ранее Нетаниягу провел телефонный разговор с председателем Совета Иудеи и Самарии Давидом Альхаяни.

После беседы председатель Совета поблагодарил премьер-министра, отметисказал: "Я верю, что он полон решимости продвигать этот вопрос в ближайшие месяцы", – сказал председатель совета, поблагодарив Нетаниягу.


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