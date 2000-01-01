02.06 12:05 MIGnews.com

Нетаниягу обсудит аннексию с главами поселений

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Во вторник, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главами Совета Иудеи и Самарии в своей канцелярии в Иерусалиме.Об этом сообщают израильские СМИ.Во время встречи стороны обсудят план распространения суверенитета над частями Западного берег.Ранее Нетаниягу провел телефонный разговор с председателем Совета Иудеи и Самарии Давидом Альхаяни.После беседы председатель Совета поблагодарил премьер-министра, отметисказал: "Я верю, что он полон решимости продвигать этот вопрос в ближайшие месяцы", – сказал председатель совета, поблагодарив Нетаниягу.