02.06 10:01 MIGnews.com

Закон коронавируса: полномочия правительства ограничат

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Межминистерский комитет по законодательству правительства Израиля обсуждает изменения к закону о коронавирусе.Закон должен описать полномочия правительства в борьбе с эпидемией коронавируса, и дать четкое определение рамок вмешательства властей в частную жизнь. На настоящий момент мероприятия по борьбе с коронавирусом основываются на положениях закона о чрезвычайном положении, что порождает большую критику среди политиков и в обществе.Как сообщают израильские СМИ, закон лишит полицию права входить в дом нарушителей режима карантина без ордера суда. Полиции разрешат входить в дома - но исключительно с санкции суда и при наличии серьезных нарушений.Также будет усилен парламентский надзор за действиями правительства в этой сфере. В первую очередь, будут отменены ограничения личных свобод - такие, как ограничение количества пассажиров в частной машине, ограничения на активность в общественных местах - парках и на пляжах, а также запреты, привязывающие граждан к месту постоянного проживания. Такие запреты могут вводиться правительством на срок 14 дней, и могут продлеваться - но только после предварительного обсуждения и одобрения соответствующим комитетом Кнессета.Меморандум о законопроекте составлен в соответствии с рекомендациями юридического советника правительства Авихая Мандельблиита и Верховного Суда. Представители судебной системы указали на то, что практически все ограничения, наложенные на граждан в последние два месяца были приняты на основании закона о чрезвычайном положении, и потому не находятся в сфере парламентского контроля.После истечения срока ограничений было принято решение о разработке специального закона. В его составлении участвуют представители министерства здравоохранения, офиса премьер-министра и департамент законодательства министерства юстиции.Законопроект предусматривает, что правительство, по рекомендации министерства здравоохранения, может объявить о введении чрезвычайных мер на срок до 45 дней, а Кнессет может подобную декларацию отменить.Ранее министр юстиции Ави Ниссенкорн, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бени Ганц заявили, что закон не предусматривает отмены права на демонстрации при введении чрезвычайных мер. Тем не менее, правительство сможет вводить ограничения в отношении демонстраций - подобные тем, что вводились в последнее время. Правительство также не сможет вводить ограничения в отношении судей, депутатов Кнессета, государственного контролера и председателя центральной избирательной комиссии.