02.06 10:20 MIGnews.com

Голосование по внесению изменений в Конституцию: подробности

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Выступая в рамках проводимого Владимиром Путиным рабочего совещания, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова предположила, что оптимальной датой для проведения общероссийскогоПамфилова высказала точку зрения, что данное голосование не следует чрезмерно откладывать и напомнила, что с 3 июля в стране начнется проведение ЕГЭ, при том что многие избирательные участки располагаются в школах.Она рассказала, каким образом в процессе подготовки к голосованию по Конституции и самого голосования. По ее словам, участники голосования будут максимально рассредоточены, а там, где это возможно, процесс будет бесконтактным.Необходимыми средствами защиты будут обеспечены журналисты, наблюдатели, члены комиссии и сами голосующие. По словам Памфиловой, речь идет не только о масках и перчатках, но и об одноразовых ручках. Перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на коронавирус, а потоки людей, идущих на голосование, не будут пересекаться между собой.В ходе голосования по поправкам к Конституции. По ее словам, при таком подходе обеспечить безопасность граждан во время пандемии даже сложнее, чем при традиционном формате проведения.Также она сообщила, что в отдельных регионах может быть проведено электронное голосование при условии, что регионы к нему будут готовы технически.Для обеспечения безопасности граждан на участках во время голосования по поправкам в Конституцию. Таким образом будет снижено количество людей, одновременно находящихся в одном помещении, заявила она.Также Памфилова заверила, что при организации голосования будут приняты все прочие необходимые меры с учетом эпидемиологической обстановки.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что день общероссийского"Да", сказал Песков, отвечая на вопрос, объявят ли 1 июля нерабочим днем в стране.Президент Владимир Путин заявил, чтоПо его словам, начатая в начале года работа была приостановлена на фоне распространения вируса, так как "ничего не может быть важнее сохранения здоровья и жизни". Но теперь, когда ситуация постепенно улучшается, "мы должны подумать и о дальнейшей работе над поправками".Принятые своевременно меры позволили не допустить в РФ худших сценариев развития эпидемиологической ситуации, отметил Путин, добавив, что "это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни".по внесению поправок в Конституцию, которое планируется провести 1 июля. Глава государства подчеркнул, что речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни страны, определяя правовые и юридические гарантии, а также принципы взаимоотношений с зарубежными партнерами., в соответствии с которым датой проведения голосования по поправкам в Конституцию объявлено 1 июля.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, чтоголосования по поправкам в Конституцию России.Матвиенко также отметила, что эта дата согласована с санитарно-эпидемиологическими службами, и поддержала точку зрения, что голосование должно оказаться "более безопасным, чем прогулка или поход в магазин".Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, чтопо поправкам в Конституцию России является важным, поскольку сейчас в стране настало "самое время принимать решения".По словам градоначальника, они позволяют "избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем".