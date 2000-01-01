Голосование по внесению изменений в Конституцию: подробности
Выступая в рамках проводимого Владимиром Путиным рабочего совещания, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова предположила, что оптимальной датой для проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию могло бы стать 1 июля.
Памфилова высказала точку зрения, что данное голосование не следует чрезмерно откладывать и напомнила, что с 3 июля в стране начнется проведение ЕГЭ, при том что многие избирательные участки располагаются в школах.
Она рассказала, каким образом в процессе подготовки к голосованию по Конституции и самого голосования будут соблюдаться социально-эпидемиологические нормы. По ее словам, участники голосования будут максимально рассредоточены, а там, где это возможно, процесс будет бесконтактным.
Необходимыми средствами защиты будут обеспечены журналисты, наблюдатели, члены комиссии и сами голосующие. По словам Памфиловой, речь идет не только о масках и перчатках, но и об одноразовых ручках. Перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на коронавирус, а потоки людей, идущих на голосование, не будут пересекаться между собой.
В ходе голосования по поправкам к Конституции не будет применяться такой дистанционный формат, как голосование по почте. По ее словам, при таком подходе обеспечить безопасность граждан во время пандемии даже сложнее, чем при традиционном формате проведения.
Также она сообщила, что в отдельных регионах может быть проведено электронное голосование при условии, что регионы к нему будут готовы технически.
Для обеспечения безопасности граждан на участках во время голосования по поправкам в Конституцию можно открыть участки за шесть дней до официальной даты. Таким образом будет снижено количество людей, одновременно находящихся в одном помещении, заявила она.
Также Памфилова заверила, что при организации голосования будут приняты все прочие необходимые меры с учетом эпидемиологической обстановки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля сделают выходным днем.
"Да", сказал Песков, отвечая на вопрос, объявят ли 1 июля нерабочим днем в стране.
Президент Владимир Путин заявил, что в России стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса.
По его словам, начатая в начале года работа была приостановлена на фоне распространения вируса, так как "ничего не может быть важнее сохранения здоровья и жизни". Но теперь, когда ситуация постепенно улучшается, "мы должны подумать и о дальнейшей работе над поправками".
Принятые своевременно меры позволили не допустить в РФ худших сценариев развития эпидемиологической ситуации, отметил Путин, добавив, что "это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни".
Путин обратился к гражданам страны с просьбой принять активное участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию, которое планируется провести 1 июля. Глава государства подчеркнул, что речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни страны, определяя правовые и юридические гарантии, а также принципы взаимоотношений с зарубежными партнерами.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым датой проведения голосования по поправкам в Конституцию объявлено 1 июля.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 1 июля является выверенной и продуманной датой голосования по поправкам в Конституцию России.
Матвиенко также отметила, что эта дата согласована с санитарно-эпидемиологическими службами, и поддержала точку зрения, что голосование должно оказаться "более безопасным, чем прогулка или поход в магазин".
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что принятие решения относительно даты голосования по поправкам в Конституцию России является важным, поскольку сейчас в стране настало "самое время принимать решения".
По словам градоначальника, они позволяют "избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем".