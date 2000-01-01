02.06 09:10 MIGnews.com

Минздрав не допустит открытия футбольного сезона

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Израильские СМИ сообщают о том, что несмотря на закулисные усилия и попытки разрешить болельщикам “ограниченный доступ” на стадионы, министерство здравоохранения, скорее всего, это не допустит.Ранее на рассмотрение министерства был предоставлен план, предусматривавший новый порядок посещения стадионов, когда между каждым болельщиком будет сохранятся два свободных кресла. Авторы плана надеялись, таким образом, привести на стадион Блумфельд в Тель-Авиве 1000-1200 человек на матч 13 июля.Источники в министерстве здравоохранения указывают на то, что вспышки коронавируса в нескольких учебных заведениях указывают на сохраняющийся высокий потенциал распространения инфекции. На фоне этого, минздрав намерен предотвратить создание скученности в любых местах, в первую очередь, на стадионах. С открытием футбольного сезона, по всей видимости, придется ждать до следующего года.Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто указывает на то, что сохранение социальной дистанции в два метра между болельщиками на стадионах не представляется возможным, в особенности в ходе празднований победы после матчей.