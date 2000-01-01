Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Минздрав не допустит открытия футбольного сезона 02.06 09:10   MIGnews.com

Минздрав не допустит открытия футбольного сезона

Израильские СМИ сообщают о том, что несмотря на закулисные усилия и попытки разрешить болельщикам “ограниченный доступ” на стадионы, министерство здравоохранения, скорее всего, это не допустит.

Ранее на рассмотрение министерства был предоставлен план, предусматривавший новый порядок посещения стадионов, когда между каждым болельщиком будет сохранятся два свободных кресла. Авторы плана надеялись, таким образом, привести на стадион Блумфельд в Тель-Авиве 1000-1200 человек на матч 13 июля.

Источники в министерстве здравоохранения указывают на то, что вспышки коронавируса в нескольких учебных заведениях указывают на сохраняющийся высокий потенциал распространения инфекции. На фоне этого, минздрав намерен предотвратить создание скученности в любых местах, в первую очередь, на стадионах. С открытием футбольного сезона, по всей видимости, придется ждать до следующего года.

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто указывает на то, что сохранение социальной дистанции в два метра между болельщиками на стадионах не представляется возможным, в особенности в ходе празднований победы после матчей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:51
В древнем еврейском храме найден каннабис
08:21
Либерман: НДИ станет действенной альтернативой власти
08:09
Тысячи иранцев просят убежища в Израиле
07:48
Роман Абрамович купил особняк в Герцлии за $65 млн
07:11
ВОЗ: не стоит заблуждаться на счет вируса-убийцы
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:09
В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы
04:22
Сеть взорвала новая остроумная пародия на Илона Маска  
02:03
Елизавету II засняли верхом впервые с начала пандемии
01:13
Элтон Джон увольняет музыкантов и прислугу
00:33
Джеймс Кэмерон продолжит съемки сиквела "Аватара"
23:05
Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина
21:55
Теракт около Дольфи: траурная церемония к годовщине трагедии
21:47
Израиль: закрыты 18 школ и детсадов из-за COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  