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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:03.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Серологические тесты в Израиле: 270 000 носителей COVID-19 В израильской прессе опубликованы результаты первой серологической проверки на коронавирус в стране.

Ливан мобилизовал войска из-за танков ЦАХАЛа Солдаты ливанской армии были мобилизованы после того, как "вражеские израильские пехотные войска с двумя танками" оказались по ту сторону забора безопасности.

Закон коронавируса: полномочия правительства ограничат Межминистерский комитет по законодательству правительства Израиля обсуждает изменения к закону о коронавирусе.

Израиль: школы пока остаются открытыми Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес принятие решения о закрытии школ из-за вспышки коронавируса COVID-19 до среды, 3 июня.

Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).


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