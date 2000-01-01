03.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Серологические тесты в Израиле: 270 000 носителей COVID-19
В израильской прессе опубликованы результаты первой серологической проверки на коронавирус в стране.
Ливан мобилизовал войска из-за танков ЦАХАЛа
Солдаты ливанской армии были мобилизованы после того, как "вражеские израильские пехотные войска с двумя танками" оказались по ту сторону забора безопасности.
Закон коронавируса: полномочия правительства ограничат
Межминистерский комитет по законодательству правительства Израиля обсуждает изменения к закону о коронавирусе.
Израиль: школы пока остаются открытыми
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес принятие решения о закрытии школ из-за вспышки коронавируса COVID-19 до среды, 3 июня.
Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео
Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).
Поделиться
Все по теме
Комментарии