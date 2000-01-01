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Израиль: школы пока остаются открытыми | Фото:02.06 21:31   MIGnews.com

Израиль: школы пока остаются открытыми

Вечером, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес принятие решения о закрытии школ из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

В заявлении указывается, что Нетаниягу перенес решение по крайней мере до среды, 3 июня.

"Премьер-министр запросил дополнительную статистику и попросил выяснить, как повысить гигиену и профилактику для учеников. Обсуждение продолжится завтра. Решение будет принято в соответствии с представленными цифрами", – сказано в сообщении.


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