02.06 21:31 MIGnews.com

Израиль: школы пока остаются открытыми

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Вечером, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес принятие решения о закрытии школ из-за вспышки коронавируса COVID-19.Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.В заявлении указывается, что Нетаниягу перенес решение по крайней мере до среды, 3 июня."Премьер-министр запросил дополнительную статистику и попросил выяснить, как повысить гигиену и профилактику для учеников. Обсуждение продолжится завтра. Решение будет принято в соответствии с представленными цифрами", – сказано в сообщении.