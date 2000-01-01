02.06 19:08 MIGnews.com
План повышения пособий по инвалидности будет рассмотрен
Министр финансов Израиля Исраэль Кац встретился с представителями организаций инвалидов.
Как сообщают израильские СМИ, переговоры состоялись во вторник, 2 июня.
Стороны пришли к выводу, что в рамках бюджета будет представлен план повышения пособий по инвалидности до 3700 шекелей.
"Я намерен внести в ближайший бюджет план для повышения пособий для поощрения занятости среди людей с ограниченными возможностями", – сказал Кац.
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