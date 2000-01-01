02.06 17:44 MIGnews.com

Израиль готовится к последствиям аннексии

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Официальные лица Израиля работают над составлением плана по преодолению ожидаемых дипломатических последствий от распространения суверенитета над частями Западного берега.Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".Как ожидается, осуществление плана по аннексии завершится бойкотом в академической и других сферах.Часть плана включает оценку "поддержки" в Европейском Союзе и обращение к этим государствам за помощью.Ранее министры иностранных дел ЕС предупредили Израиль о "последствиях", если суверенитет, на котором настаивал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, будет распространен с 1 июля. Однако некоторые страны все же поддержали такой план.