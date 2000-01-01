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Нетаниягу встретился с главами поселений: детали переговоров | Фото:02.06 15:31   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главами поселений: детали переговоров

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Ярив Левин провели встречу с руководством совета поселений Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"У нас есть историческая возможность установить суверенитет на территории Иудеи и Самарии", – сказал Нетаниягу по время переговоров.

Глава правительства подтвердил свое обязательство о ведении переговоров на основе мирного плана, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Нетаниягу также уведомил, что переговоры с американской стороной продолжаются.

По итогам встречи было решено продолжить диалог. Премьер-министр и спикер Кнессета призвали руководителей совета поселений поддержать этот исторический шаг.


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