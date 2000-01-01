02.06 14:07 MIGnews.com

"Забить полицейских-рабов Нетаниягу камнями до смерти"

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Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Моше Носбойм опубликовал новые подробности о человеке, угрожавшем премьер-министру Биньямину Нетаниягу в социальных сетях.Он оказался 21-летним солдатом срочной службы ЦАХАЛа с севера страны. Он был арестован полицией прошлой ночью.Подозреваемый является “активистом борьбы за социальную справедливость” и известен полиции.Среди прочего подозреваемый писал: “Есть решение проблемы - как свергнуть Биби. В прошлом такое случалось с главами правительств, которых несправедливо опускали, но сегодня у нас правительство, которое опускает народ. Так что это произойдет еще раз - и это будет справедливым. И полицейских, его рабов - забить до смерти камнями”.