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`Забить полицейских-рабов Нетаниягу камнями до смерти` 02.06 14:07   MIGnews.com

"Забить полицейских-рабов Нетаниягу камнями до смерти"

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Моше Носбойм опубликовал новые подробности о человеке, угрожавшем премьер-министру Биньямину Нетаниягу в социальных сетях.

Он оказался 21-летним солдатом срочной службы ЦАХАЛа с севера страны. Он был арестован полицией прошлой ночью.

Подозреваемый является “активистом борьбы за социальную справедливость” и известен полиции. 

Среди прочего подозреваемый писал: “Есть решение проблемы - как свергнуть Биби. В прошлом такое случалось с главами правительств, которых несправедливо опускали, но сегодня у нас правительство, которое опускает народ. Так что это произойдет еще раз - и это будет справедливым. И полицейских, его рабов - забить до смерти камнями”.


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