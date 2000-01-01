02.06 13:36 MIGnews.com

Судья Мазуз не должен был говорить того, что сказал об Охане

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Уполномоченный по жалобам общественности Омри Шохам прокомментировал обвинения в отношении судьи БАГАЦа Мани Мазуза в том, что тот солгал и не имел в виду бывшего министра юстиции Амира Охану в ходе своего выступления в Хайфе в прошлом году.Мазуз, на упомянутой конференции в Хайфе заявил, что ситуация "в которой у нас есть конфронтационный министр юстиции, и вообще конфронтационный министр - проблемная, пугающая и бросающая вызов”.Мазуз отказался дисквалифицировать себя и в начале мая вынес решение, запрещающее Охане продлевать срок полноочий назначенного им. и.о. генпрокурора Дана Эльдада. В объяснении этого решения он написал: “Короткие предложения, которые были ответом на обвинения не были обращены специфически к подавшему требование (Охане), но были общим описанием феномен “конфронтационного министра”, при том что конкретным примером был, между прочим, министр охраны окружающей среды”.Охана обвинил судью Мазуза в создании вакуума в политической системе. Министр охана также опубликовал пост, в которомо написал: Речь идет об единственном судье Верховного Суда, который публично выступил против меня, во время конференции судей в Хайфе".Известный израильский ведущий Гай Зоар прокомментировал этот конфликт. Зоар прокрутил запись выступления Мазузуа на конференции в Хайфе и говорит: "Минуточку. Разве он не говорил специфически об Охане? Где тут министр охраны окружающей среды? Мы проверили. Открутили назад - вплоть до вопроса, который был задан судье”.Вопрос звучал так: “Вторая проблема - вопрос о доверии общества правоохранительной системе, в условиях, когда правоохранительная система самой себе не верит - вплоть до ситуации, когда есть министр, который “атакует ее катапультами? Как вы намерены реагировать на подобное абсурдное положение, в которой система атакует сама себя, как будто речь идет об аутоиммунной болезни?”И за этим следует немедленный ответ Мазуза: “Ситуация с конфронтационным министром юстиции…”Зоар обращается к судье: “Судья Мазуз, так это выглядит - отвечаете на специфический вопрос о специфическом министре - и уже отсюда переходите на общую ситуацию, и на министра защиты окружающей среды”.Зоар продолжил: “Может быть, конфронтационный министр юстиции, но не специфический министр юстиции?” Далее следует продолжение ответа Мазуза: "Это не та ситуация, которую выбрала судебная система. Она не может повлиять на личность министра. Но это затрудняет ее работу”.Тем не менее, уполномоченный отметил: “Судье не стоило говорить тех слов, которые он сказал”.