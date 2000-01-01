02.06 13:31 MIGnews.com
Угрозы расправы над Нетаниягу: задержан подозреваемый
Во вторник, 2 июня, был арестован мужчина, оставивший в социальных сетях публикации с угрозой расправы над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
По данным израильских СМИ, задержанному – 21 год.
Он был арестован отделом по киберпреступлениям полицейского управления, входящего в состав специального следственного отделения "Лахав 433".
Подозреваемого доставят в окружной суд в Ришон ле-Цион для продления срока пребывания под стражей.
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