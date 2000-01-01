Возвращение РФ в G7: Канада против

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время беседы с журналистами высказал точку зрения, что Россию не следует приглашать на саммит G7.
Власти Канады не поддерживают идею возвращения России. Против такого возвращения выступили в Лондоне.
"Россию исключили из G7 после вторжения в Крым несколько лет назад, Москва продолжает нарушать международные правила и нормы. По этой причине она остается и будет оставаться за пределами группы", - приводит его слова CTV.
Ранее идею пригласить на саммит Россию, а также Южную Корею, Австралию и Индию, высказал президент США Дональд Трамп.