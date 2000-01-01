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`Норвежский закон` утвержден в первом чтении | Фото:02.06 11:02   MIGnews.com

"Норвежский закон" утвержден в первом чтении

В понедельник, 1 июня, Кнессет утвердил в первом чтении "норвежский закон", который позволит министрам увольняться из Кнессета и передавать свои мандаты следующим в списке фракций.

За принятие соответствующего закона проголосовали 64 депутата, а против выступили 38.

Ни премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ни сменный премьер-министр и министр обороны Бенни Ганц не присутствовали на голосовании.

Оппозиция решительно выступила против законопроекта, который теперь должны подготовить ко второму и третьему чтению.

Ожидается, что в документ будут внесены некоторые изменения, которые в частности будут касаться права министра, уволившегося из Кнессета, принять решение о том, что он хотел бы вернуться обратно и занять место сменившего его депутата.

"Для тех, кто не понимает, что такое "норвежский закон". Сегодня правительство приняло закон, позволяющий (лишнему) заместителю (лишнего) министра (лишнего) министерства регионального развития уйти в отставку из Кнессета, продолжая получать зарплату и все льготы, в то время как он по-прежнему ничего не делает", – прокомментировал лидер оппозиции Яир Лапид.


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