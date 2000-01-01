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Помпео анонсировал жесткие меры против МУС | Фото:02.06 22:13   MIGnews.com

Помпео анонсировал жесткие меры против МУС

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни предпримет новые жесткие меры против Международного уголовного суда, который собирается расследовать некие "военные преступления" Израиля по отношению к Палестинской автономии.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник, 1 июня, интервью Американскому институту предпринимательства.

"В ближайшие дни вы увидите серию объявлений о противодействии МУС не только от Государственного департамента, но и от всего правительства Соединенных Штатов. Я думаю, весь мир увидит, что мы полны решимости предотвратить нападки на американцев, а также наших друзей и союзников в Израиле и других странах, со стороны коррумпированного МУС", – подчеркнул он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа аннулировала визу главного прокурора МУС Фату Бенсуда и пригрозила другими мерами, в числе которых – санкции.


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