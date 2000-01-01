02.06 09:30 MIGnews.com

Министр обороны Китая: мы будем воевать с США до конца

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Выступая на азиатском саммите по безопасности “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре, министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Китай «будет сражаться до конца», если США помешает его “воссоединению” с Тайванем.Этому заявлению предшествовали действия со стороны Администрации президента США по усилению поддержки Тайваня как демократического и самоуправляемого государства, а также плавание ВМС США, через Тайваньский пролив, который отделяет остров от материкового Китая.У США нет официальных отношений с Тайванем. Но Соединенные Штаты являются основным поставщиком оружия и самой сильной поддержкой.В субботу исполняющий обязанности министра обороны США, Патрик Шэнахэн, на конференции “Диалог Шангри-Ла” заявил, что США больше не будет “ходить на цыпочках” вокруг Китая касательно его поведения в Азии.В мае глава национальной безопасности Тайваня, Дэвид Ли, встретился с советником по национальной безопасности США, Джоном Болтоном. Ли отметил, что за последние четыре десятилетия это первая встреча между высокопоставленными чиновниками США и службой безопасности Тайвани.В связи с продолжающейся торговой войной, которая потрясла финансовые рынки во всем мире, Вэй сказал, что Китай собирается “бороться до конца”, если Штаты захотят борьбы. Но Вашингтон говорить, что будет “держать дверь открытой”.