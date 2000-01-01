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Выступление Нафтали Беннета после увольнения 02.06 21:00   MIGnews.com

Выступление Нафтали Беннета после увольнения

"Сегодня утром я был министром образования, а сегодня вечером я просто Нафтали”, - сказал бывший министр образования Нафтали Беннет в воскресенье вечером во времся выступления возле своего дома в Раанане, сообщает Jpost.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что Беннетт и Айелет Шакед должны покинуть свои посты министра образования и министра юстиции в воскресенье утром.

Беннетт также выразил благодарность за то, что он занимал пост министра образования, но посетовал, что «все заменяемы».

Он не упомянул, какие у него были политические планы, и будет ли он снова работать с Шакед.


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