Выступление Нафтали Беннета после увольнения

"Сегодня утром я был министром образования, а сегодня вечером я просто Нафтали”, - сказал бывший министр образования Нафтали Беннет в воскресенье вечером во времся выступления возле своего дома в Раанане, сообщает Jpost.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что Беннетт и Айелет Шакед должны покинуть свои посты министра образования и министра юстиции в воскресенье утром.
Беннетт также выразил благодарность за то, что он занимал пост министра образования, но посетовал, что «все заменяемы».
Он не упомянул, какие у него были политические планы, и будет ли он снова работать с Шакед.