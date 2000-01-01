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Страхование харедим: как поссорился Моше Гафни с Арье Дери 02.06 20:29   MIGnews.com

Страхование харедим: как поссорился Моше Гафни с Арье Дери

Портал walla описывает тяжелый конфликт между министром внутренних дел Арье Дери (ШАС) и главой финансового комитета Кнессета Моше Гафни (Яадут А-Тора).

Гафни в бешенстве от поведения Дери в связи с планом страхования студентов йешивот на случай смерти. Гафни, в разговорах со своими приближенными сказал: "Ох, Дери, берегись, ты у меня получишь. На этого человека ни в чем нельзя положиться".

У Гафни - давняя конфронтация с заместителем министра финансов  Ицхаком Коэном (ШАС), который и является автором вышеупомянутого плана. Коэн сумел протащить эту программу через министерство образования. Две недели назад ее подписал уходящий министр Нафтали Беннет. Программа была опубликована в официальном издании израильского правительства, Рашумот на этой неделе.

Гафни пришел в ярость от того, что программа была одобрена, и прибыв в офис премьер-министра для коалиционных переговоров не жалел крепких слов. Гафни объяснил свою позицию следующим: “Они отберут важный бюджет страхования, а завтра они заберут из бюджета йешив на сто других проблем”.

ШАС ответил на эту критику, сообщив, что все проблемы - в завышенном эго Гафни, который не может смириться  с тем, что программа была принята без него.

Заместитель министра Ицхак Коэн объяснил, что программа будет финансироваться за счет ежемесячной стипендии студентов йешив. Стипендия будет сокращена на несколько десятков шекелей в месяц. Программу осуществляет министерство образования Израиля.

Портал walla  сообщает, что в Израиле - около 100 тысяч студентов йешив, финансируемых государством. Все они получают стипендию. Размер стипендии зависит от типа йешивы и семейного положения студента. Неженатый студент получает 480 шекелей в месяц. Женатый студент получает 850 шекелей в месяц.  Стипендия выплачивается весь период обучения в йешиве, без возрастных ограничений.

По программе Коэна страховой взнос студента составляет около 30 шекелей в месяц. В случае смерти студента его семья получает полмиллиона шекелей на протяжении 15 лет. Коэн разработал свою программу по аналогии страхования наемных работников на трудовом рынке, где семьи в случае смерти получают пособие по потере кормильца.


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