Алжирский совет отменяет президентские выборы

Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы, запланированные на 4 июля, сославшись на отсутствие кандидатов, продлевая период политического перехода и рискуя еще больше разозлить протестующих, сообщает Reuters.
Этот шаг, вероятно, расширит время правления временного президента Абделькадера Бенсалаха, который должен был остаться только до голосования.
Президент Абделазиз Бутефлика прекратил свое 20-летнее правление два месяца назад под давлением протестов.
Демонстрации с тех пор продолжались: протестующие требовали отставки Бенсалы и прекращения доминирования элиты, которая управляла Алжиром.