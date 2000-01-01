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Алжирский совет отменяет президентские выборы 03.06 05:50   MIGnews.com

Алжирский совет отменяет президентские выборы

Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы, запланированные на 4 июля, сославшись на отсутствие кандидатов, продлевая период политического перехода и рискуя еще больше разозлить протестующих, сообщает Reuters.

Этот шаг, вероятно, расширит время правления временного президента Абделькадера Бенсалаха, который должен был остаться только до голосования.

Президент Абделазиз Бутефлика прекратил свое 20-летнее правление два месяца назад под давлением протестов.

Демонстрации с тех пор продолжались: протестующие требовали отставки Бенсалы и прекращения доминирования элиты, которая управляла Алжиром.


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