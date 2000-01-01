02.06 18:12 MIGnews.com

Нетаниягу: Иерусалим - один из быстро развивающихся городов

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Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:«Вчера с территории Сирии по Израилю были выпущены две ракеты. Одна разорвалась на сирийской территории, другая – на территории Голанских высот. В связи с обстрелом я провел консультации с силами безопасности и поручил Армии обороны Израиля принять решительные меры. В результате был атакован ряд целей - мы не готовы терпеть стрельбу по нашей территории, и на любую агрессию ответим со всей силой.Мы отмечаем 52 года со дня объединения Иерусалима в ходе Шестидневной войны. Эта война изменила судьбу Израиля, вывела нас из-под удушающего кольца и опасности уничтожения, превратила нас в мощную региональную силу и запустила процесс примирения, плоды которого мы пожинаем по сей день.Но не только это - она привела к объединению столицы Израиля. Мы вернулись - я лично помню, как вернулся в Иерусалим - в колыбель нашего народа, нашей культуры и нашей веры, и это то, что затронуло всю нацию, всех ее членов. Конечно, с тех пор Иерусалим изменился до неузнаваемости: мы строим в нем, развиваем его, заботимся о его будущем, превращаем его в процветающий город, который был бы не только центром духовности и обновления еврейского наследия, но также центром мировых технологических инноваций.Иерусалим считается одним из быстро развивающихся городов – это результат правильного сочетания наследия и науки, и в этом наша сила. На этом мы построили Израиль. Это основополагающая идея сионизма. Вот почему сегодня мы снова оказываем помощь Иерусалиму. Нам нужен сильный город для всех его жителей, мы в правительстве укрепляем систему здравоохранения и перечисляем 30 млн шекелей на городские проекты, связанные со здоровьем. Также благодарю министерство здравоохранения.Есть еще один способ поддержки Иерусалима. Как вы знаете, полтора года назад президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Примерно год назад он перевел сюда посольство США. С тех пор несколько других латиноамериканских и европейских посольств переехали в Иерусалим. Мы продолжим этот процесс, который способствует международному признанию того факта, который нам известен тысячи лет. Иерусалим - наша столица, наша высшая радость, особенно в праздник Шавуот, который мы будем праздновать в конце недели.Около недели назад мы пережили очень сильные пожары, в результате которых значительно пострадали Мево-Модиим и киббуц Харель. Пожары нанесли огромный ущерб, для десятков семей - тотальный. Мы, совместно с министрами внутренних дел и жилищного строительства, а также совместно с министерством обороны, оказываем немедленную помощь жителям, дома которых сгорели. Мы утвердим, надеюсь, уже на этом заседании помощь в размере 4,5 млн шекелей».