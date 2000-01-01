Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу уволил Нафтали Беннетта и Айелет Шакед | Фото: Скриншот с YouTube02.06 16:50   MIGnews.com

Нетаниягу уволил Нафтали Беннетта и Айелет Шакед

Сегодня, в воскресенье, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил с министерских постов министра образования Нафтали Беннетта и министра юстиции Айелет Шакед, сообщил пресс-секретарь Нетаниягу.

Отныне Беннетт и Шакед больше не смогут участвовать в заседаниях узкого кабинета по вопросам безопасности и занимать министерские посты.

Партия «Ха Ямин Ха Хадаш» Беннетта и Шакед не смогла преодолеть минимальный порог голосования на выборах 9 апреля в Кнессет, однако они продолжали работать на временной основе до формирования нового правительства, сообщает Тimesofisrael.

В Заявлении пресс-секретаря не уточняется, кто станет преемником Беннетта и Шакед.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:19
Ярив Левин отказался от портфеля министра юстиции
16:55
"Биби уволил министров потому что ему на все наплевать"
16:41
Насралла предостерегает Трампа
16:13
Экспорт израильского газа в Енипет начнется в этом месяце
15:41
В Бейт-Шемеше из-за пожаров эвакуируют дома
15:12
Нетаниягу: Еще много работы по интеграции репатриантов
14:43
Фейсбук: конфиденциальности не существует
14:40
США - Иран: игра в санкции
14:18
Директор ассоциации Йедид уволен за 30 лет вождения без прав
13:40
Нетаниягу против создания единого блока с Ганцом
13:11
Молодожены арестованы после пальбы близ аэропорта Бен-Гурион  
12:36
День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе
12:31
Трамп готов пожертвовать "сделкой века" ради Нетаниягу
12:10
Пекин составляет собственный список
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus