Нетаниягу уволил Нафтали Беннетта и Айелет Шакед

Сегодня, в воскресенье, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил с министерских постов министра образования Нафтали Беннетта и министра юстиции Айелет Шакед, сообщил пресс-секретарь Нетаниягу.
Отныне Беннетт и Шакед больше не смогут участвовать в заседаниях узкого кабинета по вопросам безопасности и занимать министерские посты.
Партия «Ха Ямин Ха Хадаш» Беннетта и Шакед не смогла преодолеть минимальный порог голосования на выборах 9 апреля в Кнессет, однако они продолжали работать на временной основе до формирования нового правительства, сообщает Тimesofisrael.
В Заявлении пресс-секретаря не уточняется, кто станет преемником Беннетта и Шакед.