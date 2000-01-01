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Экспорт израильского газа в Енипет начнется в этом месяце 02.06 16:13   MIGnews.com

Экспорт израильского газа в Енипет начнется в этом месяце

По словам высокопоставленного представителя компании, израильская энергетическая компания Delek Drilling планирует начать коммерческий экспорт газа в Египет к концу месяца.

«Мы продолжаем технические испытания трубопровода, как и планировалось, и надеемся, что сможем доставить природный газ в Египет до конца июня», - заявил Reuters в воскресенье заместитель генерального директора Йосси Гвура.

В феврале 2018 года Delek Drilling и находящаяся в Хьюстоне компания Noble Energy Inc. подписали десятилетнюю сделку на 15 миллиардов долларов на поставку 64 миллиардов кубометров природного газа в Египет с газовых месторождений Тамар и Левиафан, расположенных у Израиля.


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