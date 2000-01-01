Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Еще много работы по интеграции репатриантов 02.06 15:12   MIGnews.com

Нетаниягу: Еще много работы по интеграции репатриантов

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на государственной церемонии памяти эфиопских евреев, погибших по пути в Израиль, состоявшейся на горе Герцля в Иерусалиме:

«Дорогие друзья, мои слова также предназначаются и семье Аверы Менгисту, про которого, как и про других наших пленных и пропавших без вести, мы не забудем, пока не вернем домой.

Мои братья и сестры, вы все упорствовали и не сдавались. Не отказались на протяжении 2500 лет. Поколение за поколением в вас жила надежда на возвращение с чужбины домой. Община "Бейта Исраэль" раздула из тлеющих углей пламя любви к Сиону, к золотому Иерусалиму, к Земле, текущей молоком и медом.

Вы проявили колоссальную волю и самопожертвование. Вы пересекли пустыни и бурные реки, вы сражались с дикими животными и разбойниками, вы переносили боль и травмы, стали жертвами шокирующего насилия.

Вы продолжали идти. Идти в Иерусалим. Ради них, ради себя, ради поколений. Сегодня мы все скорбим об огромной утрате. Мы дорожим тяжелой ценой, которую заплатили вы и ваши близкие. Ровно пять лет назад мы установили здесь памятник 1379 людям, погибшим в Судане. Мне выпала честь открывать этот памятник вместе с министром Акунисом и бывшим президентом Пересом. Но настоящий памятник - это ты. Ваш путь сионизма - это центральная глава в книге национального возрождения.

В качестве премьер-министра я имел честь доставить тысячи членов эфиопской общины в Израиль, в том числе в прошлом году, и мы завершим эту работу.

Я имел честь быть первым израильским премьер-министром, посетившим Эфиопию. С момента визита царицы Савской к царю Соломону 3000 лет тому назад ответного визита в Эфиопию не было. Надеюсь, будет еще много визитов, и недавно я обсуждал это с новоизбранным эфиопским лидером.

И вместе с тем, нам предстоит еще много работы по обеспечению дальнейшей успешной интеграции репатриантов из Эфиопии в израильское общество.

Одновременно со всей серьезностью я отношусь к оскорбительным для выходцев из Эфиопии явлениям, таким как домогательства и расистские преследования. Мы решительно боремся с проявлениями расизма и дискриминации. Ни при каких обстоятельствах не допустим подобных явлений в демократическом еврейском государстве. Вы заслуживаете равного и справедливого обращения. Вы заслуживаете уважения, как и любой другой гражданин страны. Это ваше государство. Это ваша страна. Это ваша столица.

Вы, наши эфиопские братья и сестры, пускаете корни на земле Израиля, на земле Сиона и Иерусалима.

Вечная память погибшим по пути в Иерусалим».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:41
В Бейт-Шемеше из-за пожаров эвакуируют дома
14:43
Фейсбук: конфиденциальности не существует
14:40
США - Иран: игра в санкции
14:18
Директор ассоциации Йедид уволен за 30 лет вождения без прав
13:40
Нетаниягу против создания единого блока с Ганцом
13:11
Молодожены арестованы после пальбы близ аэропорта Бен-Гурион  
12:36
День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе
12:31
Трамп готов пожертвовать "сделкой века" ради Нетаниягу
12:10
Пекин составляет собственный список
11:39
В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убиты десять солдат
11:23
Беннет уйдет с поста лидера Ха Ямин Ха Хадаш в пользу Шакед
11:15
Яхимович: я сожалею о том, что поддержала Габая
10:51
"Если Вайнштейна назначили по просьбе НДИ, это - взятка"
10:11
Габай и Зандберг хотят объединения - но с разными партиями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus