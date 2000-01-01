02.06 15:12 MIGnews.com

Нетаниягу: Еще много работы по интеграции репатриантов

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Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на государственной церемонии памяти эфиопских евреев, погибших по пути в Израиль, состоявшейся на горе Герцля в Иерусалиме:«Дорогие друзья, мои слова также предназначаются и семье Аверы Менгисту, про которого, как и про других наших пленных и пропавших без вести, мы не забудем, пока не вернем домой.Мои братья и сестры, вы все упорствовали и не сдавались. Не отказались на протяжении 2500 лет. Поколение за поколением в вас жила надежда на возвращение с чужбины домой. Община "Бейта Исраэль" раздула из тлеющих углей пламя любви к Сиону, к золотому Иерусалиму, к Земле, текущей молоком и медом.Вы проявили колоссальную волю и самопожертвование. Вы пересекли пустыни и бурные реки, вы сражались с дикими животными и разбойниками, вы переносили боль и травмы, стали жертвами шокирующего насилия.Вы продолжали идти. Идти в Иерусалим. Ради них, ради себя, ради поколений. Сегодня мы все скорбим об огромной утрате. Мы дорожим тяжелой ценой, которую заплатили вы и ваши близкие. Ровно пять лет назад мы установили здесь памятник 1379 людям, погибшим в Судане. Мне выпала честь открывать этот памятник вместе с министром Акунисом и бывшим президентом Пересом. Но настоящий памятник - это ты. Ваш путь сионизма - это центральная глава в книге национального возрождения.В качестве премьер-министра я имел честь доставить тысячи членов эфиопской общины в Израиль, в том числе в прошлом году, и мы завершим эту работу.Я имел честь быть первым израильским премьер-министром, посетившим Эфиопию. С момента визита царицы Савской к царю Соломону 3000 лет тому назад ответного визита в Эфиопию не было. Надеюсь, будет еще много визитов, и недавно я обсуждал это с новоизбранным эфиопским лидером.И вместе с тем, нам предстоит еще много работы по обеспечению дальнейшей успешной интеграции репатриантов из Эфиопии в израильское общество.Одновременно со всей серьезностью я отношусь к оскорбительным для выходцев из Эфиопии явлениям, таким как домогательства и расистские преследования. Мы решительно боремся с проявлениями расизма и дискриминации. Ни при каких обстоятельствах не допустим подобных явлений в демократическом еврейском государстве. Вы заслуживаете равного и справедливого обращения. Вы заслуживаете уважения, как и любой другой гражданин страны. Это ваше государство. Это ваша страна. Это ваша столица.Вы, наши эфиопские братья и сестры, пускаете корни на земле Израиля, на земле Сиона и Иерусалима.Вечная память погибшим по пути в Иерусалим».