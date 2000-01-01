03.06 03:25 MIGnews.com

В Мексике декриминализуют проституцию

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В пятницу в Мексике на конгрессе проголосовали за законопроект об исключении строки в законе о гражданской культуре, согласно которой проститутки и их клиенты могут быть оштрафованы или арестованы, если на них пожаловались соседи.Темистоклес Виллануэва, представитель правящей левоцентристской партии “Морена”, пояснил, что новый закон признает, что люди имеют право заниматься секс-работой. Он заявляет, что это первый шаг, который позволит регулировать секс-бизнес и бороться с торговлей людьми, а также усилит защиту прав секс-работников.Согласно данным, предоставленным государственным департаментом США, в Мексике женщине и дети подвергаются наибольшему риску стать жертвами секс-торговли. В отчетах США о торговле людьми Мексика отмечена, как не соответствующая минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Но при этом прилагает усилия для этого.Новый закон вызывает споры в Мексике и других странах. Особенно неоднозначно относятся к закону группы, которые борются с рабством. Они утверждают, что декриминализация обеспечивает прикрытие для торговцев людьми.Но секс-работники и другие правозащитные группы в Мексике утверждают, что криминализация как раз усугубляет проблему и приводит к злоупотреблению полномочиями со стороны полиции.