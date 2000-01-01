02.06 12:21 MIGnews.com

Макрон: "Нет плана Б, потому что нет планеты Б"

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Президент Франции Эммануэль Макрон категорически исключил любые пересмотры Парижских климатических соглашений и сказал, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения вредит американским интересам и гражданам.Эммануэль Макрон сообщил СМИ, что Трамп "совершил ошибку в интересах своей страны, своего народа и ошибку для будущего нашей планеты"."Я твердо говорю вам сегодня: мы не будем пересматривать менее амбициозное соглашение. Ни в коем случае", - заявил Макрон, занявший пост президента Франции меньше месяца назад."Не принимайте ошибочные решение в отношении климата, нет плана Б, потому что нет планеты Б",- подчеркнул он.Ранее Дональд Трамп подтвердил, что он выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, фактически обеспечив, что второй по величине в мире эмитент парниковых газов прекратит международные усилия по борьбе с опасным глобальным потеплением.Также Трамп "заверил лидеров, что Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды".