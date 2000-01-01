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Арье Дери и грузинские раввины: новые проблемы главы МВД 02.06 09:35   MIGnews.com

Арье Дери и грузинские раввины: новые проблемы главы МВД

Положение министра внутренних дел Израиля Арье Дери начинает выглядеть все более сложным - на фоне разоблачительных публикаций в прессе.

Дери продал пять принадлежавших ему квартир в Гиват Шмуэль своему брату Шломо за 4, 2 миллиона шекелей - по цене намного ниже рыночной. Стоимость квартир оценивается в 15 миллионов шекелей.

Полиция также расследует обстоятельства, при которых был совершен перевод денежных средств из министерства промышленности и торговли благотворительной организации Мифалей Симха, главой которой является супруга министра, Яфа Дери. Ассоциации перевели 463 тысячи шекелей.

Кроме того, Дери подозревают в том, что он пытался воздействовать на процесс назначений раввина Лода в интересах семьи миллиардера Мирилашвили. Мэр города пробивал кандидатур раввина Меира Битона, в то время как Мирилашвли требовали назначения “грузинского раввина”. Мирилашвили сделали крупные пожертвования в организацию Яфы Дери. Люди из окружения министра опровергает информацию о том, что он пытался вмешаться в процесс назначения раввина Лода.
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