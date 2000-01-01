Ривлин: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"

Президент Реувен Ривлин заявил, что евреи всегда будут жить в городе Хевроне на территории Иудеи и Самарии, в том числе в рамках любого будущего мирного соглашения с палестинцами.
"Я не знаю, будет ли когда-либо политическое соглашение, и если будет, какова будет его природа. Понятно, что в любом соглашении евреи и арабы будут продолжать жить здесь, и поэтому все мы должны заботиться о процветании Хеврона и Кирьят-Арбы", - сказал президент толпе более тысячи человек в городе.
Ривлин был в древнем городе, чтобы отметить 50-летнюю годовщину захвата Израилем территории Иудеи и Самарии во время Шестидневной войны 1967 года, последующего создания поселения Кирьят-Арба и возвращения еврейской общины в Хеврон.
Президент сказал, что город, где небольшой анклав израильских поселенцев живет среди десятков тысяч палестинцев, должен служить примером того, как обе стороны могут жить вместе.
"Хеврон не является препятствием для мира, Хеврон - это испытание наших способностей жить вместе, бок о бок", - сказал Ривлин, призывая правительство улучшить качество жизни всех жителей города.
В Хевроне проживают около 200 000 палестинцев и менее 1000 израильских поселенцев, которые живут под военной защитой. Город, религиозно значимый как для евреев, так и для мусульман, уже давно является теплицей израильско-палестинского насилия. Многие палестинские террористы, участвовавшие в волне террористических нападений на израильтян в течение последних полутора лет, прибыли из Хеврона или из близлежащих районов.
Ривлин сделал заявление спустя несколько дней после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что при любом будущем мирном соглашении Израиль продолжит поддерживать военное присутствие на территории Иудеи и Самарии, что категорически отвергают палестинцы.
Хеврон является единственным городом Иудеи и Самарии, разделенным на районы контроля Израиля (20%) и палестинского контроля (80%). Другие палестинские города полностью контролируются ПА, хотя Израиль сохраняет общую власть над Иудеей и Самарией.
Поселенцы сначала пытались воссоздать еврейское присутствие в Хевроне в 1968 году, но были перемещены в район недалеко от него, где они создали поселение Кирьят-Арба.