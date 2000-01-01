02.06 10:22 MIGnews.com

Ривлин: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"

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Президент Реувен Ривлин заявил, что евреи всегда будут жить в городе Хевроне на территории Иудеи и Самарии, в том числе в рамках любого будущего мирного соглашения с палестинцами."Я не знаю, будет ли когда-либо политическое соглашение, и если будет, какова будет его природа. Понятно, что в любом соглашении евреи и арабы будут продолжать жить здесь, и поэтому все мы должны заботиться о процветании Хеврона и Кирьят-Арбы", - сказал президент толпе более тысячи человек в городе.Ривлин был в древнем городе, чтобы отметить 50-летнюю годовщину захвата Израилем территории Иудеи и Самарии во время Шестидневной войны 1967 года, последующего создания поселения Кирьят-Арба и возвращения еврейской общины в Хеврон.Президент сказал, что город, где небольшой анклав израильских поселенцев живет среди десятков тысяч палестинцев, должен служить примером того, как обе стороны могут жить вместе."Хеврон не является препятствием для мира, Хеврон - это испытание наших способностей жить вместе, бок о бок", - сказал Ривлин, призывая правительство улучшить качество жизни всех жителей города.В Хевроне проживают около 200 000 палестинцев и менее 1000 израильских поселенцев, которые живут под военной защитой. Город, религиозно значимый как для евреев, так и для мусульман, уже давно является теплицей израильско-палестинского насилия. Многие палестинские террористы, участвовавшие в волне террористических нападений на израильтян в течение последних полутора лет, прибыли из Хеврона или из близлежащих районов.Ривлин сделал заявление спустя несколько дней после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что при любом будущем мирном соглашении Израиль продолжит поддерживать военное присутствие на территории Иудеи и Самарии, что категорически отвергают палестинцы.Хеврон является единственным городом Иудеи и Самарии, разделенным на районы контроля Израиля (20%) и палестинского контроля (80%). Другие палестинские города полностью контролируются ПА, хотя Израиль сохраняет общую власть над Иудеей и Самарией.Поселенцы сначала пытались воссоздать еврейское присутствие в Хевроне в 1968 году, но были перемещены в район недалеко от него, где они создали поселение Кирьят-Арба.