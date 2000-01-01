02.06 09:52 MIGnews.com

Президент Венесуэлы обещает референдум по новой конституции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал провести референдум по новой конституции, которую он предлагает в ответ на 2 месяца протестов со стороны его противников, которые называют его диктатором и хотят положить конец социалистическому правлению.Мадуро сделал заявление в ответ на критику не только со стороны противников, но и некоторых членов правительства, что его план создания нового супер-органа, известного как учредительное собрание, для перезаписи национальной хартии был антидемократическим.Главный государственный прокурор Луиза Ортега заявила о создании собрания без плебисцита, как это произошло в 1999 году, когда предшественник Мадуро Уго Чавес переписал конституцию, угрожает "ликвидировать" демократию в Венесуэле.