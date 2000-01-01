02.06 08:55 MIGnews.com

МИД РФ: Россия ответит на санкции со стороны США

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Россия готовит ответные меры в ответ на санкции США в отношении некоторых российских компаний и граждан из-за их предполагаемых связей с Северной Кореей, как сообщает официальное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.Казначейство США ранее в четверг, 1 июня, занесло в черный список девять компаний и государственных учреждений, в том числе две российские фирмы, и три человека за поддержку Северной Кореи.Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что этот шаг не поможет усилиям по восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном, как сообщает РИА Новости.