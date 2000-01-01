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02.06 07:47   MIGnews.com

"Трамп предал Израиль и подверг весь мир опасности"

Израильские либералы, вслед за своими европейскими и американскими собратьями, яростно атаковали президента США Дональда Трампа, заявившего о выходе Америки из парижского климатического соглашения, подписанного в декабре 2015 года.

Депутат Кнессета от партии Мерец Тамар Зандберг произнесла по этому поводу прочувственную речь. Депутат Зандберг сообщила: “Комбинируя невежество и хуцпу, Трамп подвергает опасности весь мир, и ведет нас на десятилетия назад к ошибочному и узкому восприятию, согласно которому чистый и мир и экономика противостоят созданию рабочих мест и экономическому росту. Ради фейк ньюс и уничтожения наследия Обамы, он разрушает сложную и деликатную работу многих лет, произведенную на благо всего человечества”.

Депутат Яэль Коэн Паран, представляющая в Кнессете Сионистский Лагерь заявила: “Решение президента США выйти из парижских соглашений - предательство интересов Израиля и всего региона. Парижские соглашения были историческим достижением , в котором страны объединились ради обеспечения будущего человечества”.
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