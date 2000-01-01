Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 03.06 05:29   MIGnews.com

США: 3 штата создали альянс против решения Трампа по климату

Губернаторы американских штатов Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона создали альянс против решения президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщает газета Time.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал решение американского лидера о выходе из соглашения "безумным шагом со стороны президента".

К Брауну также присоединились губернатор Вашингтона Джей Инсли и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Власти трех штатов создали Альянс США по климату, чтобы поддержать соглашение о климате, подписанное почти 200 государствами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:33
Google Chrome будет блокировать назойливую рекламу
02:22
Ученые: почему мужчины выбирают женщин в красном
01:30
Ирландия: к 5 годам тюрьмы приговорен антисемит из Голландии
00:33
Беременным женщинам лучше воздержаться от употребления кофе
22:19
Китай назвал решение Трампа "глобальной неудачей"
21:13
Лидер Radiohead: попытки бойкота Израиля – пустая трата сил
19:52
МАГАТЭ: Иран выполняет соглашение по ядерной программе
19:22
Премьер Индии: не существует хорошего и плохого терроризма
18:51
В Беэр-Шеве запустят метротрамвай
18:28
Марокканца приговорили к казни за убийство еврейской пары
16:57
В Меа Шеарим арестовали 16 харедим
16:29
Израиль намерен построить новые дома на Западном берегу
15:18
Германия не рассматривает санкции против США
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus