03.06 05:29 MIGnews.com

США: 3 штата создали альянс против решения Трампа по климату

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Губернаторы американских штатов Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона создали альянс против решения президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.Об этом сообщает газета Time.Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал решение американского лидера о выходе из соглашения "безумным шагом со стороны президента".К Брауну также присоединились губернатор Вашингтона Джей Инсли и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.Власти трех штатов создали Альянс США по климату, чтобы поддержать соглашение о климате, подписанное почти 200 государствами.