Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа "самым неамериканским" президентом США. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.
"Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп — самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время", — отметил Шульц.
По его словам, в центре политики Трампа стоит "нацеленное нарушение табу", что связывает его с турецким лидером Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Но нельзя забывать: Трамп — это не США", — подчеркнул Шульц.
Комментируя решение Трампа выйти из соглашения по климату, Шульц отметил, что таким образом 45-й президент хочет снизить экологические стандарты для американских продуктов и затраты на производство.