03.06 07:12 MIGnews.com

"Трамп "самый неамериканский" президент США"

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Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа "самым неамериканским" президентом США. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel."Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп — самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время", — отметил Шульц.По его словам, в центре политики Трампа стоит "нацеленное нарушение табу", что связывает его с турецким лидером Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Но нельзя забывать: Трамп — это не США", — подчеркнул Шульц.Комментируя решение Трампа выйти из соглашения по климату, Шульц отметил, что таким образом 45-й президент хочет снизить экологические стандарты для американских продуктов и затраты на производство.