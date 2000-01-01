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YouTube 02.06 19:52   MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран выполняет соглашение по ядерной программе

Иран по-прежнему придерживается условий ядерного соглашения, подписанного в 2015 году с 6 мировыми государствами, несмотря на то нарастающую напряженность между Тегераном и администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу, 2 июня, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее Трамп пообещал "ликвидировать" "катастрофическую" сделку и усилил санкции США против Ирана.

В докладе МАГАТЭ говорится, что ядерная деятельность Ирана по-прежнему сокращается в соответствии с ядерным соглашением, так что попытки сделать атомную бомбу становятся намного сложнее, чем до соглашения.

Отмечается, что запасы низко обогащенного урана, используемые в мирных целях, остаются ниже согласованного лимита в 300 кг. Из этого выходить, что Иран "не преследовал целить построить реактор в Араке", который мог бы дать ему оружейный плутоний, используемый для создания оружия, и не обогащал уран.

Подчеркивается, что запасы "тяжелой воды" (оксида дейтерия) в Иране, используемые как охлаждающая жидкость для реакторов, составили 128,2 тонны.

Напомним, что в июле 2015 была заключена ядерная сделка между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Соглашение вступило в силу в январе 2016 года.
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