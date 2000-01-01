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YouTube 02.06 19:22   MIGnews.com

Премьер Индии: не существует хорошего и плохого терроризма

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в эфире программы SophieCo на RT заявил, что терроризм является врагом человечества и у него нет границ.

"Именно терроризм является врагом человечества. У терроризма нет собственных границ. Сегодня он проявляется там, завтра он может проявиться и здесь. И поэтому все силы, которые верят в гуманизм, сегодня должны объединиться и бороться с терроризмом, должны уничтожить его и спасти человечество. Нам необходимо избавиться от таких понятий, как "хороший терроризм" — "плохой терроризм", "мой терроризм" — "твой терроризм", — подчеркнул премьер.
По его словам, ООН должна проявлять инициативу и демонстрировать решительность в вопросе борьбы с терроризмом.

"Уже давно там лежит резолюция, по которой нет решения и нет обсуждения — по вопросу определения терроризма и тех, кто его поддерживает. Эта резолюция так и лежит без решения", —цитирует RT слова Нарендра Моди.
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