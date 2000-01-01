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Фото: Flash9002.06 16:29   MIGnews.com

Израиль намерен построить новые дома на Западном берегу

На следующей неделе запланирована встреча Высшей комиссии по планированию гражданской администрации. В ходе заседания, как сообщает Седьмой Канал, будет утвержден ряд строительных проектов в еврейских общинах на Западном берегу.

Отмечается, что в общей сложности израильские власти намерены построить более 2600 новых единиц жилья.

Если в ходе собрания все пойдет, как и ожидалось, то это будет означать, комиссия впервые утвердит проекты жилья в еврейских общинах в Иудее и Самарии, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Слушания пройдут во вторник и среду и будут охватывать ряд проектов, заблокированных из-за политических соображений.

Проекты включают жилье за пределами крупных поселений, в таких городах центральной части Самарии, как Кфар-Тапуах.

Должностные лица в Иерусалиме считают, что принятые жилищные проекты вряд ли вызовут критику со стороны Белого дома, отмечая существующую связь между канцелярией премьер-министра Нетаниягу и администрацией Трампа в отношении политики Израиля в Иудее и Самарии.
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