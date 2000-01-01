Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Китай назвал решение Трампа `глобальной неудачей` | Фото: Thinkstock02.06 22:19   MIGnews.com

Китай назвал решение Трампа "глобальной неудачей"

Государственное информационное агентство Китая Xinhua назвало решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения "глобальной неудачей" и опровергло утверждение Трампа о том, что это приведет к увеличению количества рабочих мест в Америке.

В комментарии, опубликованном в пятницу, 2 июня, Xinhua предположило, что ни одна страна, скорее всего, не возьмет на себя руководство глобальными усилиями по борьбе с изменением климата.

Китай обогнал Соединенные Штаты как самый большой в мире эмитент парниковых газов в 2007 году, но аналитики считают выход США из соглашения возможностью для Китая лишиться такого звания.

В сообщении также отмечается, что такие крупные "игроки", как Китай, Европейский союз и Индия, вновь заявили о своей готовности активизировать усилия по борьбе с изменением климата.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:13
Лидер Radiohead: попытки бойкота Израиля – пустая трата сил
19:52
МАГАТЭ: Иран выполняет соглашение по ядерной программе
19:22
Премьер Индии: не существует хорошего и плохого терроризма
18:51
В Беэр-Шеве запустят метротрамвай
18:28
Марокканца приговорили к казни за убийство еврейской пары
16:57
В Меа Шеарим арестовали 16 харедим
16:29
Израиль намерен построить новые дома на Западном берегу
15:18
Германия не рассматривает санкции против США
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
14:25
"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве
13:55
Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых
13:20
Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением
12:52
Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин
12:34
"Израиль - не американская колония"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus