02.06 22:19 MIGnews.com

Китай назвал решение Трампа "глобальной неудачей"

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Государственное информационное агентство Китая Xinhua назвало решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения "глобальной неудачей" и опровергло утверждение Трампа о том, что это приведет к увеличению количества рабочих мест в Америке.В комментарии, опубликованном в пятницу, 2 июня, Xinhua предположило, что ни одна страна, скорее всего, не возьмет на себя руководство глобальными усилиями по борьбе с изменением климата.Китай обогнал Соединенные Штаты как самый большой в мире эмитент парниковых газов в 2007 году, но аналитики считают выход США из соглашения возможностью для Китая лишиться такого звания.В сообщении также отмечается, что такие крупные "игроки", как Китай, Европейский союз и Индия, вновь заявили о своей готовности активизировать усилия по борьбе с изменением климата.