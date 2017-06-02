Крах джихадистской мечты: халифат рухнул, Асад выжил

Специалист по странам арабского Востока, доктор Ярон Фридман опубликовал статью под таким названием в газете Едиот Ахронот.
ISIS потерял Ливию и Синай, в ближайшее время будет разбит в Ираке - и после этого халифат добьют в Сирии. Сегодняшняя ситуация в халифате напоминает период отката Асада на первом этапе гражданской войны. Тогда комментаторы предсказывали его скорый крах - вслед за коллапсом режимов в Тунисе, Египте, Йемене и Ливии. Для Ирана, падение Сирии стало бы настоящей стратегической катастрофой.
Для Ирана было ясно, что после разгрома Асада те организации которые воевали против него, возьмутся за аятолл и за “Хизбаллу”. Иранская помощь Асаду включала в себя не только оружие, деньги, военные материалы, но и боевиков-шиитов из нескольких воюющих государств. После 2014 одной иранской помощи уже не было достаточно, и в игру вступили российские силы.
Когда у двух держав, Ирана и России есть высший интерес к сохранению Асада в Сирии его шансы на выживание резко повышаются. Конечно, ничего не бывает даром и цена за такое выживание очень высока. Асад сегодня - номинальный президент не контролирующий то, что осталось от его страны. Пока что присутствие Ирана, России и “Хизбаллы” в Сирии не ограничено по времени. Пока они там, Асад останется. Но интересы Ирана и России отличаются от интересов Асада. Им не нужно возвращение всей сирийской территории под контроль президента - потому что его измотанная войной армия не в состоянии этих территорий контролировать.
Наиболее ярко это проиллюстрировано сейчас событиями в восточной Сирии. В то время как в западной части страны наблюдается относительное затишье, Асад пытается по трем направлениям выйти к иракской и иорданской границе, с тем, чтобы восстановить свой контроль над пограничными переходами, но эта инициатива не радует Россию. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Эндшпиль на востоке: силы Асада наступают по трем направлениям". Россия заинтересована только в обеспечении безопасности своих военных баз на северо-западе страны - в Латакии, Тартусе и Джаблех.
Метеоритный взлет “Исламского Государства” был обеспечен поддержкой суннитского населения, которое составляет большинство на территориях между западным Ираком и восточной Сирией - против шиитского режима в Багдаде и алавитского режима в Дамаске. Но суннитское население, за три прошедших года испытавшее на своей шкуре все прелести правления “халифата” осознало, что допустило ошибку, и получило власть которая оказалась еще хуже чем предшествовавшие ей угнетательские режимы. Поддержка ISIS падала пропорционально актам жестокости, внутреннего террора и репрессий против мусульманских граждан. Потеряв внутреннюю поддержку, халифат лишился и поддержки внешней.
Весь проект ISIS не мог бы осуществиться - по крайней мере в тех масштабах, которые он принял, без активной поддержки президента Турции Эрдогана. Эрдоган, мечтающий о возрождении османской империи, рассчитывал на то, что ISIS решит для него проблему курдов. На протяжении двух лет халифат беспрепятственно получал деньги, материальную поддержку и боевиков через турецкую территорию. Только под давлением США и Запада Эрдоган был вынужден перекрыть каналы поддержки ISIS.
Другим спонсором ISIS стал эмират Катар. Только благодаря ссоре между Саудовской Аравией и Катаром и последующим публикациям в саудовской прессе сейчас начали вырисовываться реальные масштабы поддержки Катаром ISIS, аль-Каиды и Братьев-Мусульман. Теперь сауды хотят поставить крошечный Катар на его место, и добиться того, чтобы он прекратил играть сколько-нибудь значительную роль в делах региона.
С того момента, как внутренняя и внешняя поддержка ISIS ослабли, силы, борющиеся с халифатом начали постепенно занимать подконтрольные ему территории. Судьба халифата в Мосуле, и в более широком смысле в Ираке предрешена, чего еще нельзя сказать о Сирии. До тех пор, пока джихадисты будут контролировать кусок восточной Сирии Асад, Россия и Иран могут утверждать что именно они - “хорошие парни” воюющие против “плохих парней”. Выживание ISIS - гарантия слабости суннитской оппозиции Асаду. Именно поэтому куда большие ресурсы режима и его спонсоров привлечены к сокрушению других групп оппозиции.