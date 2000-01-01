Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 02.06 15:18   MIGnews.com

Германия не рассматривает санкции против США

Правительство Германии не рассматривает введение санкций против Соединенных Штатов после того, как президент США Дональд Трамп вызвал возмущение по всему миру, решив выйти из Парижского климатического соглашения, как сообщил пресс-секретарь правительства.

На вопрос о том, что немецкое правительство думает об идее экономических санкций, пресс-секретарь Штеффен Зайбер сказал: "Я думаю, мы можем сказать, что это не входит в политику правительства Германии".

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что он выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, фактически обеспечив, что второй по величине в мире эмитент парниковых газов прекратит международные усилия по борьбе с опасным глобальным потеплением.

Также Трамп "заверил лидеров, что Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
14:25
"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве
13:55
Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых
13:20
Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением
12:52
Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин
12:34
"Израиль - не американская колония"
12:21
Макрон: "Нет плана Б, потому что нет планеты Б"
11:54
ХАМАС: Израиль вербует агентов в социальных сетях
11:17
Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых
10:33
Умерла террористка, атаковавшая в Мево Дотан
10:22
Ривлин: "Евреи всегда будут жить в Хевроне"
09:52
Президент Венесуэлы обещает референдум по новой конституции
09:35
Арье Дери и грузинские раввины: новые проблемы главы МВД
08:55
МИД РФ: Россия ответит на санкции со стороны США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus