02.06 15:18 MIGnews.com

Германия не рассматривает санкции против США

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Правительство Германии не рассматривает введение санкций против Соединенных Штатов после того, как президент США Дональд Трамп вызвал возмущение по всему миру, решив выйти из Парижского климатического соглашения, как сообщил пресс-секретарь правительства.На вопрос о том, что немецкое правительство думает об идее экономических санкций, пресс-секретарь Штеффен Зайбер сказал: "Я думаю, мы можем сказать, что это не входит в политику правительства Германии".Ранее Дональд Трамп подтвердил, что он выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, фактически обеспечив, что второй по величине в мире эмитент парниковых газов прекратит международные усилия по борьбе с опасным глобальным потеплением.Также Трамп "заверил лидеров, что Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды".