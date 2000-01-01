Германия не рассматривает санкции против США

Правительство Германии не рассматривает введение санкций против Соединенных Штатов после того, как президент США Дональд Трамп вызвал возмущение по всему миру, решив выйти из Парижского климатического соглашения, как сообщил пресс-секретарь правительства.
На вопрос о том, что немецкое правительство думает об идее экономических санкций, пресс-секретарь Штеффен Зайбер сказал: "Я думаю, мы можем сказать, что это не входит в политику правительства Германии".
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что он выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, фактически обеспечив, что второй по величине в мире эмитент парниковых газов прекратит международные усилия по борьбе с опасным глобальным потеплением.
Также Трамп "заверил лидеров, что Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды".