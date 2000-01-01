02.06 14:49 MIGnews.com

Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля

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Государство Катар, представляющее арабскую группу на Генеральной Ассамблее ООН, высказалось против избрания посла Израиля в ООН Дэнни Данона в качестве вице-президента 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Для начала новой сессии были избраны 21 посол, в том числе посол Израиля в ООН Дэнни Данон. Он был избран на должность кандидата от западноевропейской группы.72-я сессия начнется 12 сентября 2017 года и продлится год.После того, как нынешний председатель Генеральной Ассамблеи Питер Томпсон объявил об избрании Израиля Дэнни Даноном на эту должность, посланники Катара, Ирана и Сирии попросили выступить и высказали свое возражение против этого.